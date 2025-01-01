Auf Streife - Berlin
Folge 34: Dirty Dancing
44 Min.Ab 12
Bei einer Tanzstunde im Freien kommt es zu einem heftigen Vorfall. Ein Fremder schlägt die Autoscheibe eines Kursteilnehmers ein und geht dann noch auf ihn los. - Auf Streife entdecken die Beamten eine gefesselte Dame. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte fest. Zuvor wurde ihr Kiosk überfallen. - Als die Polizisten unterwegs sind läuft ihnen ein schreiender Mann entgegen. Er scheint starke Schmerzen zu haben und kommt von einer Massagebehandlung.
