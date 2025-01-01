Der unbekannte aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 42: Der unbekannte aus dem Internet
44 Min. Ab 12
Eine junge Frau sorgt sich nach einem SMS-Hilferuf um ihre Schwester. Bei ihr zu Hause öffnet keiner die Tür. An der Türklinke klebt Blut. - Das Verschwinden einer Jugendlichen sorgt für einen Einsatz der Beamten. Als die 16-Jährige nach einem Bootsausflug nicht zurückkommt, befürchtet die Mutter Schlimmes. - Ein Einbruch am hellichten Tag ruft die Polizei auf den Plan. Doch ist der fremde Mann in der Wohnung wirklich ein Einbrecher?
