SAT.1Staffel 5Folge 51
Folge 51: Sechs Richtige ein Falscher

44 Min.Ab 12

In einer Wohngegend versucht ein erboster Anwohner, ein Auto aus dem Halteverbot zu schieben. Über diese bizarre Situation stolpern die Polizisten und stoppen den aufgebrachten Mann. - Die Beamten werden von einer Passantin angehalten. Aufgewühlt erklärt sie, wie ein Kind in ein fremdes Auto stieg und das Auto wegfuhr. Wurde das Kind etwa entführt? - Eine 30-Jährige ist besorgt: Nachdem ihre Mutter nicht vom Gassi-Gehen nach Hause kommt, macht sie sich auf die Suche nach ihr.

SAT.1
