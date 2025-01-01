Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

(H)ausgetrickst

SAT.1Staffel 5Folge 54
(H)ausgetrickst

(H)ausgetrickstJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 54: (H)ausgetrickst

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau trifft der Schock: Als sie ihre Mutter besuchen möchte, öffnet ein fremder Mann im Bademantel die Haustür. Ihre Mutter ist nicht erreichbar. - Auf Streife entdecken die Beamten einen halbnackten und gefesselten Mann vor einem Supermarkt. Er selbst weiß nicht, wie er hierhin gekommen ist. - Als eine Frau ihre Wohnung betritt, gerät sie in Panik. Einbrecher haben die komplette Wohnung verwüstet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen