Du bist nicht meine MamaJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 59: Du bist nicht meine Mama
44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Ein 14 -Jähriges Mädchen erfährt, dass es adoptiert ist. Völlig enttäuscht und todtraurig verbarrikadiert sie sich. Die Jugendamtsmitarbeiterin kommt zur Hilfe. Ein Hilferuf aus einer Kita ruft das Jugendamt auf den Plan. Ein aggressiver Junge beißt andere Kinder und jetzt sogar die Kindergärtnerin. Aus einer Nachbarswohnung schreit seit Stunden ein Baby. Eine Nachbarin ruft beim Jugendamt an, denn keiner öffnet die Türe. Wo steckt die Mutter des Kindes?
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