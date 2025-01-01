Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 22
Folge 22: Hurra, Hurra die Disko brennt

45 Min.Ab 12

Bei einer Feuer-Show gerät eine Disko in Brand. Sechs Gäste erleiden dabei Verbrennungen und die Einrichtung droht den Flammen zum Opfer zu fallen. - Die Besucher eines Badesees werden von einem Gewitter überrascht: Ein Blitz schlägt ein! Mehrere Menschen sind in Lebensgefahr und auf Hilfe von DLRG und Team DELTA angewiesen. - Team DELTA rückt aus, nachdem eine junge Frau die Notbremse gezogen hat und aus einem fahrenden Zug gesprungen ist.

SAT.1
