Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 157: Granatenstimmung
44 Min.Ab 12
Nach einem lauten Knall wird eine Hausbewohnerin vermisst. Die Spezialisten finden sie schließlich: Sie ist bewusstlos, in ihrem Gesicht und Körper stecken zahllose Splitter. Was ist bloß geschehen? - Ein Junge wird mit einer schweren Gehirnerschütterung in die Notaufnahme eingeliefert. Sein Bruder behauptet, dass er gestürzt ist - und bricht plötzlich selbst zusammen. - Krawall beim Wasserball. Zwei Männer streiten noch immer, als die Spezialisten ankommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick