Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwiegermutter auf Abwegen

SAT.1Staffel 4Folge 176
Schwiegermutter auf Abwegen

Schwiegermutter auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 176: Schwiegermutter auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Ein Komposthaufen hat Feuer gefangen. Dieses droht, auf das Nachbargrundstück überzugehen. Als die Feuerwehr ankommt, versucht ein Jugendlicher die Flammen zu löschen. - In der Klinik stehen die Spezialisten vor einem Rätsel: Die Haut eines Mannes wirft Blasen und löst sich ab. Eine Verbrennung? Der Patient macht klar, dass er mit keinen brennenden Materialien in Berührung gekommen ist. Und dann ist plötzlich auch noch seine Tochter von dem Phänomen betroffen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen