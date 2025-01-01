Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 176: Schwiegermutter auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Ein Komposthaufen hat Feuer gefangen. Dieses droht, auf das Nachbargrundstück überzugehen. Als die Feuerwehr ankommt, versucht ein Jugendlicher die Flammen zu löschen. - In der Klinik stehen die Spezialisten vor einem Rätsel: Die Haut eines Mannes wirft Blasen und löst sich ab. Eine Verbrennung? Der Patient macht klar, dass er mit keinen brennenden Materialien in Berührung gekommen ist. Und dann ist plötzlich auch noch seine Tochter von dem Phänomen betroffen.
