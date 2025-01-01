Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Gut gekaut ist halb verdaut

SAT.1Staffel 4Folge 48
Gut gekaut ist halb verdaut

44 Min.Ab 12

Bei einem Burgerwettessen krümmt sich ein Teilnehmer unter großen Schmerzen. Hat er sich zu viel zugemutet, oder haben seine Schmerzen eine andere Ursache? - Ein Patient mit einer hochentzündeten OP-Wunde am Bein muss in Isolation. Kann sein Bein gerettet werden? - Und: Bei einem Raubüberfall auf ein Kino wird ein Kunde schwer verletzt. Außerdem ist eine Mitarbeiterin spurlos verschwunden.

SAT.1
