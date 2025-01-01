Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Gut gekaut ist halb verdaut
44 Min.Ab 12
Bei einem Burgerwettessen krümmt sich ein Teilnehmer unter großen Schmerzen. Hat er sich zu viel zugemutet, oder haben seine Schmerzen eine andere Ursache? - Ein Patient mit einer hochentzündeten OP-Wunde am Bein muss in Isolation. Kann sein Bein gerettet werden? - Und: Bei einem Raubüberfall auf ein Kino wird ein Kunde schwer verletzt. Außerdem ist eine Mitarbeiterin spurlos verschwunden.
