Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Nadejda schmeckt's nicht
44 Min.Ab 12
Ein Mann verschwindet von seiner eigenen Hochzeit. Die Spezis ermitteln: hat der Bräutigam gepanschten Alkohol getrunken? - Gleich zwei Fälle beschäftigen die Spezialisten der Notaufnahme: ein Tattoo-Model mit schweren Verbrühungen und ein Teenager, der plötzlich ohne erkennbaren Grund in Ohnmacht fällt. - Eine Klaustrophobikerin kriegt eine Panikattacke, als sie plötzlich mit zwei Personen im Fahrstuhl feststeckt. Nicht der einzige medizinische Notfall im Aufzug.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick