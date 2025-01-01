Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Vom Brunnen in die Traufe

SAT.1Staffel 7Folge 14
Vom Brunnen in die Traufe

Vom Brunnen in die TraufeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 14: Vom Brunnen in die Traufe

44 Min.Ab 12

Ein abgerissener Finger wird neben einem Brunnen gefunden. Doch der Mann, der ohnmächtig im Brunnen liegt, hat noch alle Finger an der Hand. - Eine Frau leidet neuerdings unter Bartwuchs und hat sich beim Rasieren verletzt. Als ihr Freund, ein Schlagersänger, in die Notaufnahme kommt, überschlagen sich die Ereignisse dramatisch. - Ein Lagerist wurde unter einem Berg von Zementsäcken begraben. Der Unfallhergang birgt einige Ungereimtheiten ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen