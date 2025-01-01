Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Vom Brunnen in die Traufe
44 Min.Ab 12
Ein abgerissener Finger wird neben einem Brunnen gefunden. Doch der Mann, der ohnmächtig im Brunnen liegt, hat noch alle Finger an der Hand. - Eine Frau leidet neuerdings unter Bartwuchs und hat sich beim Rasieren verletzt. Als ihr Freund, ein Schlagersänger, in die Notaufnahme kommt, überschlagen sich die Ereignisse dramatisch. - Ein Lagerist wurde unter einem Berg von Zementsäcken begraben. Der Unfallhergang birgt einige Ungereimtheiten ...
