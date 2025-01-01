Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Eine kleine Planänderung
44 Min.Ab 12
Als Frank dem Finder seiner entlaufenen Hündin die ausgeschriebene Belohnung übergeben will, verlangt der plötzlich mehr. - Ein Angelausflug unter Geschwistern beginnt mit einem Haken im Gesicht und endet mit einer Erdnussallergie und Rückenschmerzen durch zu viel Stress. - Die Spezis entdecken in einem Wald Hochzeitsballons mit mysteriösen Hilfenachrichten. Ist die Braut in Gefahr?
