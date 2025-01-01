Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Hier spricht Edgar Wallace
44 Min.Ab 12
Ein spannendes Krimi-Dinner läuft völlig aus dem Ruder. Die Spezialisten müssen herausfinden, ob die Krankheitssymptome der Teilnehmer miteinander in Verbindung stehen. - Die Spezialisten müssen eine junge Frau aus einem klebrigen Autositz befreien und klären, wie es zu diesem ungewöhnlichen Notfall kommen konnte. - Ein Verkehrsunfall stellt die Beamten des Zolls vor ein Rätsel. Haben die Unfallbeteiligten etwas zu verbergen?
