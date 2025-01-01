Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krämer gegen Krämer

SAT.1Staffel 7Folge 17
44 Min.Ab 12

Bei einem Autounfall wird eine Frau von einer Stange durchbohrt! Hat ihr Mann den Unfall nach einem Ehekrach absichtlich provoziert? - Brasilienurlauberin Vicky kommt mit einem schmerzenden Po in die Klinik. Haben ihre Symptome womöglich mit Urlaubsflirt Marco zu tun? - Auf einem nächtlichen Autobahnrastplatz wurde ein Mann von einem Minibagger überrollt und darunter eingeklemmt. Die Spezis kämpfen um sein Leben und suchen den Unfallfahrer.

