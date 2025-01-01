Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Jäger der verlorenen Braut

SAT.1Staffel 7Folge 16
Jäger der verlorenen Braut

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Jäger der verlorenen Braut

44 Min.Ab 12

Eine spaßige Brautentführung geht schief. Die Entführte braucht dringend Hilfe, denn sie bekommt keine Luft mehr. Das große Problem: Ihre "Entführer" sind in einen schweren Unfall verwickelt und können keine Auskunft mehr darüber geben, wo sie die Braut versteckt haben. - Ein Mann stürzt in einer Fußgängerzone und reißt dabei einen Rollstuhl um - der ALS-kranke Rollstuhlfahrer landet auf dem Asphalt und muss behandelt werden.

