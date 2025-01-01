Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Quad in Flammen
44 Min.Ab 12
In einer Kiesgrube geht ein Quad in Flammen auf, die auf den Fahrer überschlagen. - Eine Frau spielt für ihren schwulen Fußballer-Freund, der sich noch nicht geoutet hat, die Freundin. Nachdem er auf dem Spielfeld verunglückt, gerät sie mehr und mehr in die Bredouille. - Nach einem Unfall im Ausland scheint eine 28-jährige Frau in ihrem Wesen verändert. In einem Kaufhaus soll sie jetzt sogar gestohlen haben! Kaum stellt sie der Detektiv, bricht sie zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick