Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Gelegenheit macht Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 9
Gelegenheit macht Liebe

Gelegenheit macht LiebeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 9: Gelegenheit macht Liebe

44 Min.Ab 12

Schock für eine Mutter: Ihr Sohn rennt auf die Straße und löst einen schweren Unfall aus. Hat ihr Teeniesohn etwa im Nachbarhaus geklaut? - Trotz gegenteiliger Diagnose des Hausarztes ist sich ein Mann sicher: seine Frau ist ernsthaft krank! Ihr Zustand ist tatsächlich dramatisch. - Außerdem: Einsatz für die Spezis: heißer Pudding im Ausschnitt einer Kellnerin. Hat ihre Kollegin ihn mit Absicht verschüttet?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen