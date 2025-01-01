Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 19
44 Min.Ab 12

Eine Kopfhörer-Party gerät außer Kontrolle und mehrere Gäste müssen wegen eines mysteriösen Pieptons, den aber nicht jeder hören kann, behandelt werden. Was steckt dahinter? - Nach einem Schäferstündchen im Krankenhausbett bricht ein Liebespaar plötzlich zusammen. Lag es am falschen Hilfsmittel? - Eine Frau muss während einer Autofahrt so stark niesen, dass sie einen Unfall baut. Am Unfallort entdeckt der Notarzt den wahren Grund für ihre Beschwerden

SAT.1
