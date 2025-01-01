Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 18
44 Min.Ab 12

Eine erkältete Frau hat einen Verfolger, den niemand anders sehen kann. Halluziniert die junge Frau? - Zwei "Prinzessinnen" haben das gleiche Problem: fiesen Herpes. Die Spezis ermitteln. Wer oder was ist die Ursache dafür? - Beim Joggen im Wald trifft Ärztin Birgit Maas auf eine Elfjährige, deren Familie offenbar giftige Pilze gegessen hat! Sie müssen gefunden und behandelt werden, bevor es zu spät ist ...

