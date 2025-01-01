Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Der Lebensretter
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist halbnackt und schläfrig im Auto unterwegs. Todesmutig bremst ein anderer Autofahrer ihren Pkw aus. Doch nach Ankunft der Spezialisten verstrickt sich der Held in Widersprüche ... - Ein Vater bringt seine Tochter mit seltsamen Hautreizungen in die Notaufnahme. - Die Spezialisten suchen im Wald nach zwei Schülerinnen. Wurden sie von Wildschweinen angegriffen? Oder schlimmer noch: Opfer eines Verbrechens?
