Auf Streife - Die Spezialisten

Der Lebensretter

SAT.1Staffel 7Folge 3
44 Min.Ab 12

Eine Frau ist halbnackt und schläfrig im Auto unterwegs. Todesmutig bremst ein anderer Autofahrer ihren Pkw aus. Doch nach Ankunft der Spezialisten verstrickt sich der Held in Widersprüche ... - Ein Vater bringt seine Tochter mit seltsamen Hautreizungen in die Notaufnahme. - Die Spezialisten suchen im Wald nach zwei Schülerinnen. Wurden sie von Wildschweinen angegriffen? Oder schlimmer noch: Opfer eines Verbrechens?

SAT.1
