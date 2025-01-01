Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Super Marco Kart
44 Min.Ab 12
Horror-Crash auf einer Gokart-Bahn! Nach einem Streit fährt ein Mann einen anderen über den Haufen. War es ein Versehen oder steckt eine böse Absicht dahinter? - Die krasse Deo/Parfüm-Duftwolke einer jungen Frau sorgt für Unheil in der Klinik! - Nach einem Streit mit ihrem Mann verbringt eine junge Frau die Nacht bei ihren Eltern - am nächsten Morgen findet sie ihren ohnmächtigen Mann vor dem Haus im Müllcontainer ...
