Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: In Schutt und Asche
44 Min.Ab 12
Ein explosiver Fund im Keller versetzt eine Familie in Panik. Als der Familienvater plötzlich auch noch Atemnot bekommt, beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Und: Ein normaler Autounfall wird zum skurrilen Einsatz für die Spezis. Acht Frauen flüchten aus dem Unfallwagen. Vor wem laufen sie davon? Außerdem: Zwei Pick-Up-Artists sitzen nach einer Prügelei in der Klinik. Hinter ihrem Streit verbirgt sich ein pikantes Geheimnis ...
