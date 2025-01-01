Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Entgleist

SAT.1Staffel 7Folge 32
Entgleist

EntgleistJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 32: Entgleist

44 Min.Ab 12

Bei der Verfolgung zweier Flüchtiger wird ein Security-Mitarbeiter verletzt auf einer Treppe gefunden. Ein Unfall oder wurde er gestoßen? - Eine Ehefrau wird von ihrem Mann regelrecht umgerannt. Der Grund: sein Sichtfeld ist eingeschränkt, er kann seinen Kopf nicht mehr heben. Was steckt dahinter? - Beim Rugbytraining kommt es zu einem Zusammenstoß zweier Spieler. Aber warum sind beide nach dem harmlosen Bodycheck so stark verletzt?

