SAT.1Staffel 7Folge 47
44 Min.Ab 12

Während einer Nachschreibeklausur bricht ein Abiturient auf der Toilette zusammen. Reine Simulation oder ein akuter Notfall? Außerdem: Zwillingsschwestern verunglücken zeitgleich an unterschiedlichen Orten. Eine der jungen Frauen erleidet einen diabetischen Schock. Aber die rettende Insulinspritze verschlimmert den Zustand dramatisch ...

