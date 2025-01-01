Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 48
Folge 48: Schneeweiße Shirts

44 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz bricht eine junge Frau zusammen. Was wie ein Routinefall beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Einsatz. - Und: Eine Mutter ist ganz plötzlich zuhause kollabiert und kommt nun mit Schmerzen in die Klinik. Doch hinter ihren Beschwerden steckt ein pikantes Geheimnis. - Außerdem: Fassungslos berichtet eine junge Frau, dass ihr Freund von einem Unbekannten vor ein Auto gestoßen wurde. Doch den Spezis kommen schnell Zweifel an ihrer Darstellung.

SAT.1
