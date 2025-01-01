Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Outdoor Daddies
44 Min.Ab 12
Es sollte ein Vater-Tochter Wochenende in der Natur werden, doch als die Mädchen am Morgen aufwachen, sind die Väter verschwunden. Die Spezis machen sich auf die Suche. - Und: Eine Auszubildende stürzt kurz vor ihrer Abschlussprüfung in eine Mehlmischmaschine und verletzt sich. Wie konnte es dazu kommen? - Außerdem: Ein verlassenes Auto steht qualmend auf einem Rastplatz, es ist gegen eine Mülltonne gefahren, am Lenkrad ist Blut. Was ist passiert und wo sind die Insassen?
