Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Pauker Pech und Panik
44 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Ein Lehrer droht mit seinem Pkw in ein Hafenbecken zu stürzen. Seine Schülerin liegt derweil lebensbedrohlich verletzt im Sommerkleid auf dem Gelände. Warum waren die beiden gemeinsam unterwegs? - Ein Schutthalden-Mitarbeiter erleidet nach einem Arbeitsunfall in der Notaufnahme einen Krampfanfall. Verheimlicht er seiner Freundin ein schweres Leiden? - Auf einem Rastplatz entpuppt sich ein harmloser Autounfall als dramatische Vertuschungsaktion.
