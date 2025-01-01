Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde

SAT.1Staffel 7Folge 71
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde

Die Reise zum Mittelpunkt der ErdeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 71: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde

44 Min.Ab 12

Bei einer Wanderung wird ein junger Mann blutend im Wald gefunden. Bald wird klar: Der Mann gehört zu einer Gruppe von Höhlenbesuchern, die sich weiterhin im Bergwerk befinden. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt. - Außerdem: Eine junge Frau kommt in die Notaufnahme. Sie droht, zu ersticken. Der Arzt reagiert prompt, doch nach erster Erleichterung verschlechtert sich ihr Zustand zusehends ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen