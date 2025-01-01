Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Hinterm Horizont ist Ende
44 Min.Ab 12
Ein Pkw zieht mitten über die Autobahn einen Paraglider hinter sich her. Kaum sind die Spezis vor Ort, ist bereits ein schwerer Unfall passiert. - Eine verwitwete Mutter scheint eine Affäre mit dem 25-jährigen Freund ihres Sohnes zu haben. Die jungen Männer weisen beide Kampfspuren auf. - Während einer Hausgeburt verhalten sich die vermeintlichen Freunde einer werdenden Mutter immer übergriffiger und gefährden mehr und mehr Mutter und Kind. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick