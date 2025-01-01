Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 83
44 Min.Ab 12

Ein Richter verschwindet während einer Prozesspause. Die Spezialisten machen sich auf die Suche und müssen klären, ob ein Verbrechen vorliegt. - Ein Mann kommt mit geschwollenen Beinen und Füßen in die Notaufnahme. Hängen die Symptome mit seinen zahlreichen Vorerkrankungen zusammen? - In einer Wohnsiedlung kommt es zu einer Explosion. Die Spezialisten finden einen brennenden Wagen und einen verletzten Anwohner vor ...

SAT.1
