Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Auf's Maul
44 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Ein Mann wurde übel zugerichtet. Weil die Gefahr besteht, dass seine gebrochene Rippe seine Lunge einreißt, soll er ins Krankenhaus gebracht werden. Doch plötzlich türmt der Schwerverletzte. - Und: Eine 35-jährige Patientin hat hohes Fieber und Schüttelfrost. Auf der Suche nach der Ursache ihrer Beschwerden machen die Ärzte eine skurrile Entdeckung. - Außerdem: Eine 16-Jährige ruft ihre Mutter um Hilfe. Doch als diese eintrifft, will der Teenager sie nicht ins Zimmer lassen.
