Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 102: Bei Anruf: Abschuss!
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz wird ein Mann schwer verletzt, sein Stiefsohn ist verschwunden! Sind sie wegen eines Lackschadens einer Racheaktion zum Opfer gefallen? - Ein Mann kommt in die Klinik, doch er weiß nicht mehr, warum. Der Arzt steht vor einem Rätsel und muss plötzlich um das Leben seines Patienten kämpfen. - Ein Auto wird am Straßenrand gefunden, daneben liegt ein verletzter Mann. Als der plötzlich im Wagen flüchtet, stürzen sich die Spezis in eine gefährliche Verfolgungsjagd.
