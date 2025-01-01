Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 109: Blind vor Zorn
44 Min.Ab 12
Eine Blinde findet ihre Mitbewohnerin zusammengebrochen vor und ruft die Rettungskräfte. Schon bald kommt der Verdacht auf, dass der Vermieter sie vergiftet hat. - Eine Mutter ist zuhause kollabiert, ihr Vater wirft dem Kindsvater vor, seine überforderte Freundin samt Baby vernachlässigt zu haben. - Eine 38-Jährige findet ihren Klavierschüler vor, der vor ihrem Haus von der Leiter stürzte. Handelt es sich hier um einen missglückten Einbruch?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick