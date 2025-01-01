Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Roxys erstes Date

SAT.1Staffel 9Folge 117
Folge 117: Roxys erstes Date

44 Min.Ab 12

Ein gelähmtes Mädchen verschwindet von einer Mottoparty auf einem Hausboot. Die Spezialisten bergen ihren Rollstuhl aus dem Wasser. Endet ihre Spur im Rhein? - Eine Frau baut auf dem Klinik-Parkplatz einen Unfall und reagiert trotz ihrer Verletzung euphorisch kichernd auf den Arzt und die Krankenschwester, die ihr zu Hilfe eilen. Als ihr Mann dazu kommt, verstrickt sie sich in Lügen - während sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert.

