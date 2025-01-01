Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 139: Nixe in Seenot
44 Min.Ab 12
Eine 22-Jährige hütet das Haus ihres Onkels und findet die Eingangstür unverschlossen vor. Als sie sich vorsichtig hineinwagt, entdeckt sie ihre Schwester - sie liegt leblos im Pool. - Ein 16-jähriges Mädchen wird im Jugendzentrum verprügelt und landet in der NA. Doch ihre Symptome passen nicht zu ihren Verletzungen. - Zwei Freundinnen sind wandern. Plötzlich behauptet die eine, ihren Exfreund gesehen zu haben, bekommt eine Panikattacke und bricht zusammen.
