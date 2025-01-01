Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Nixe in Seenot

SAT.1Staffel 9Folge 139
Nixe in Seenot

Nixe in SeenotJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 139: Nixe in Seenot

44 Min.Ab 12

Eine 22-Jährige hütet das Haus ihres Onkels und findet die Eingangstür unverschlossen vor. Als sie sich vorsichtig hineinwagt, entdeckt sie ihre Schwester - sie liegt leblos im Pool. - Ein 16-jähriges Mädchen wird im Jugendzentrum verprügelt und landet in der NA. Doch ihre Symptome passen nicht zu ihren Verletzungen. - Zwei Freundinnen sind wandern. Plötzlich behauptet die eine, ihren Exfreund gesehen zu haben, bekommt eine Panikattacke und bricht zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen