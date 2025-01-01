Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 140: Nacht mit Aussicht
44 Min.Ab 12
Dramatische Rettung: Schwer verletzt und unterkühlt muss eine Landwirtin von der Hebebühne eines Traktors gerettet werden. Ihr Mann ist verschwunden. Auf der Suche nach ihm finden die Spezis fremde Dessous auf dem Hof. - Rätsel um einen schwerverletzten Jungen auf der Ladefläche eines Lkw: Wurde er entführt? - Ein Zwillingsbruder ist verschwunden, seine Spuren enden an einer verkohlten Feuerstelle. Will er sich vor der Polizei drücken, weil ihm Fahrerflucht vorgworfen wird?
