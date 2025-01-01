Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 145: Der Weg der Cassiopeia
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ist schockiert, als ihre Tochter beim Versuch, aus ihrem Fenster zu klettern, abstürzt. Eigentlich sollte die Tochter krank das Bett hüten. Die Spezis müssen herausfinden, ob der Unfall ein rätselhafter Hautausschlag und das Verschwinden der besten Freundin der Tochter zusammenhängen. - Ein Mann ist beim Inlinerfahren zusammengebrochen, seine Partnerin hat den Eindruck, dass er einen Aussetzer hatte. Sein Zustand ist laut Arzt ernster als gedacht ...
