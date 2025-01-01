Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Kinder, Kohle, Karambolage
44 Min.Ab 12
Ein 17-Jähriger mit der Bluterkrankheit verschwindet spurlos nach einem Unfall auf der Autobahn. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Ein Fensterputzer wird nach einem Absturz aus dem dritten Stock eingeliefert. War es ein Arbeitsunfall oder ein Anschlag? - Eine Single-Mutter verschwindet spurlos beim Date mit einem Unbekannten. Ihre Tochter hat die Verabredung über das Internet arrangiert. Alles deutet darauf hin, dass bei dem Treffen ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat.
