Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der gute Samariter

SAT.1Staffel 9Folge 53
Der gute Samariter

Der gute SamariterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 53: Der gute Samariter

44 Min.Ab 12

Als eine Frau aus dem Urlaub zurückkehrt, baut sie einen Unfall und wird ohnmächtig. Und plötzlich steht sie unter dem Verdacht, in illegale Machenschaften verwickelt zu sein. - Ein schwerverletzter Mann wird von einer Prostituierten in die Notaufnahme gebracht. Seine hinzugerufene Ehefrau muss sich fragen: Was hatte er auf dem Straßenstrich verloren? - Als eine Frau sieht, wie ihre Nachbarin einen Notruf per Morsezeichen absetzt, eilt sie ihr zu Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen