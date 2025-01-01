Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Das macht Laune
44 Min.Ab 12
Ein Schlangenlinien fahrendes Wohnmobil wird vom Zoll gestoppt. Wer versteckt sich im Inneren des Fahrzeugs vor der Kontrolle, und was werden die Einsatzkräfte dort noch finden? - Die Flüssiggasanlage eines Mehrfamilienhauses explodiert, die Feuerwehr geht von Manipulation aus. - Ein Versöhnungstreffen in einem Café endet bei einem Mann mit einem Küchenbeil im Rücken. Hat er tatsächlich die Kellnerin sexuell belästigt und diese nur in Notwehr gehandelt?
