Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Mutters neuer Freund
44 Min.Ab 12
Als eine Frau nach einem Arbeitsunfall nach Hause fährt, steht bereits ein Rettungswagen vor ihrer Tür. Das bringt die Frau in eine verzwickte Lage - denn sie hat ein großes Geheimnis. - Eine Mutter wähnte ihre Tochter im Kino. Nun ist sie mit starkem Sonnebrand in der Notaufnahme. - Eine Frau soll ihren früheren Schulfreund in einer einsamen Unterkunft treffen. Doch als sie dort ankommt, ist da noch eine fremde Frau, die auf dem Boden liegt und um Luft ringt.
