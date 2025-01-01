Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Mass aller Dinge

SAT.1Staffel 9Folge 88
Das Mass aller Dinge

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 88: Das Mass aller Dinge

44 Min.Ab 12

Ein schwerverletzter Mann ist auf einem Mühlenturm eingesperrt und die Spezis kommen nicht zu ihm durch. Mit einer Drohne versuchen sie, sein Leben zu retten, aber die Lage spitzt sich immer mehr zu. - Eine Frau kehrt mit einem merkwürdigen Hautausschlag aus ihrer Kur zurück. Der Arzt stellt typische Symptome einer Geschlechtskrankheit fest. - Ein Mann findet das Moped seiner Freundin im Park, darunter seinen schwerverletzten besten Kumpel. Was hat sich hier abgespielt?

SAT.1
