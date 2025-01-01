Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Das Mass aller Dinge
44 Min.Ab 12
Ein schwerverletzter Mann ist auf einem Mühlenturm eingesperrt und die Spezis kommen nicht zu ihm durch. Mit einer Drohne versuchen sie, sein Leben zu retten, aber die Lage spitzt sich immer mehr zu. - Eine Frau kehrt mit einem merkwürdigen Hautausschlag aus ihrer Kur zurück. Der Arzt stellt typische Symptome einer Geschlechtskrankheit fest. - Ein Mann findet das Moped seiner Freundin im Park, darunter seinen schwerverletzten besten Kumpel. Was hat sich hier abgespielt?
