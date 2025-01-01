Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Lernen oder Lügen
44 Min.Ab 12
Ein 26-jähriger Langzeitstudent wird bewusstlos in einem Haus aufgefunden. Als die Spezis seine Freundin dazuholen, behauptet die Notrufgeberin, die Geliebte des Patienten zu sein. - Ein 16-jähriges Mädchen wird nach einem Sturz von ihrer Mutter in die Notaufnahme gebracht. Dort macht der Arzt eine besorgniserregende Entdeckung. - Ein Pilot wird verletzt neben seinem Flugzeug aufgefunden. Wurde er das Opfer einer Gewalttat?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick