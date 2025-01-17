Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rätselhafte Unfallflucht

SAT.1Staffel 8Folge 51vom 17.01.2025
Rätselhafte Unfallflucht

Auf Streife

Folge 51: Rätselhafte Unfallflucht

44 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Eine Frau meldet, dass ihre Schwester vor ihr Auto gelaufen ist. Als die Beamten eintreffen, ist die Verletzte verschwunden. - Ein Schokowaffel-Verkäufer wird beschuldigt, einer Kundin die Geldbörse geklaut zu haben. Während die Beamten den Streit schlichten, übergibt sich ein kleines Mädchen, das angeblich von den Waffeln gekostet hat. - Ein Nachbarschaftsstreit droht zu eskalieren. Was haben ein Farbeimer und ein turtelndes Teenagerpaar damit zu tun?

