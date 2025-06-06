Auf Streife
Folge 96: Oparation Oparettung
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Ein Rentner verschwindet spurlos aus der Wohnung seiner Tochter, in die soeben eingebrochen wurde. Mit Unterstützung eines wachsamen Nachbarn finden die Beamten eine erste Spur. Die Beamten müssen eine eingesperrte Frau aus einem Kofferraum befreien! Wie kommt sie dahin und wer hat sie dort zurückgelassen? In einem Elektroladen wird ein Mann des Diebstahls bezichtigt. Bis auf einen Rollstuhlfahrer ist er allein im Geschäft.
