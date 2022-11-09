Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Tattoos - Freude oder Fiasko?

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 09.11.2022
Tattoos - Freude oder Fiasko?

Tattoos - Freude oder Fiasko?Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 13: Tattoos - Freude oder Fiasko?

44 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12

Tattoos sind ein viel diskutierter Körperschmuck. Sie fallen auf, haben oft eine besondere Bedeutung und einmal gestochen behält man sie ein ganzes Leben lang - außer man nimmt eine teure und schmerzhafte Entfernung in Kauf. Sind "Tattoos - Freude oder Fiasko?" Darüber talken unter anderem Sükriye, die ihrem Sohn bereits mit 15 Jahren ein dauerhaftes Hautkunstwerk erlaubt und Palmira, die ihr eigenes Tattoo zutiefst bereut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen