Respekt, meine Oma ist ein Social-Media-StarJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 65: Respekt, meine Oma ist ein Social-Media-Star
44 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12
Doppeltes Comeback: Britt Hagedorn kehrt in den SAT.1-Nachmittag zurück. Und SAT.1 bringt den 90er-Jahre TV-Talk zurück. In "Britt - Der Talk" begrüßt Britt Hagedorn täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Zuschauer:innen bewegt - große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert.
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