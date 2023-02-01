Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklären

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 01.02.2023
LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklären

LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklärenJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 53: LGBTQIA+ - Kann mir das mal einer erklären

45 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12

Was bedeutet das Kürzel "LGBTQIA+"? Wofür steht die Regenbogenfahne? Wie ist es, wenn die eigene Geschlechtsidentität vom biologischen Geschlecht und gesellschaftlich geprägten Rollenbildern abweicht? Britts Gäste klären heute genau darüber auf und schildern ihre persönlichen Erfahrungen. Bildungsarbeiter Marcel informiert an Schulen. Benjamin ist non-binär. Und auch die lesbische Mama Jasmin und Travestiekünstlerin GéROMYna geben Einblick in ihren Alltag und die Community.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen