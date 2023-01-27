Realitystars - Was kannst du eigentlich?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 50: Realitystars - Was kannst du eigentlich?
Folge vom 27.01.2023
Ein Reality-TV-Star ist eine Person, die vor allem durch Auftritte in Reality-Shows öffentlich bekannt ist. Um diese Sternchen und um die Frage "Realitystars - Was kannst du eigentlich?" geht es in Britts heutiger Sendung. Gäste sind unter anderem Realitystars wie Gina-Lisa Lohfink, Sharon und Jürgen Trovato.
