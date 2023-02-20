Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 20.02.2023
Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!

Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 66: Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!

44 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12

Britt begrüßt heute die 63-jährige Ursula, die sich für ihren 36-jährigen Sohn von Herzen ein Umstyling wünscht. Denn aus ihrer Sicht lässt sich Jeff zu sehr gehen. Aber was hält Jeff vom Vorhaben seiner Mutter? Und was kann Britts Gast Sven, der bereits eine Typveränderung hinter sich hat, über deren Wirkung erzählen? Trägt ein neuer Style wirklich zu einem gesünderen Selbstbewusstsein bei?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen