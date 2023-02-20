Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 66: Du lässt dich gehen - heute wirst du umgestylt!
44 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12
Britt begrüßt heute die 63-jährige Ursula, die sich für ihren 36-jährigen Sohn von Herzen ein Umstyling wünscht. Denn aus ihrer Sicht lässt sich Jeff zu sehr gehen. Aber was hält Jeff vom Vorhaben seiner Mutter? Und was kann Britts Gast Sven, der bereits eine Typveränderung hinter sich hat, über deren Wirkung erzählen? Trägt ein neuer Style wirklich zu einem gesünderen Selbstbewusstsein bei?
